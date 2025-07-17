Samoa bayrağı nedir? Samoa bayrağının üzerinde hangi semboller ve renkler var, anlamı ne?

Yıldızların her biri beş köşeli: bu form hem Polinezya yıldız motiflerine hem de evrensel denizcilik sembolizmine gönderme yapıyor. Bayrak, anayasada değiştirilemez ulusal kimlik öğeleri arasında. Tasarımın yalın görünmesine rağmen her unsurun ölçüsü, rengi ve yerleşimi yasayla milimetrik tanımlanmış durumda.

Samoa bayrağı nedir, gök atlasındaki hangi işareti temel alır ve renk paleti hangi tarihî deneyimle örtüşür? Kırmızı zemin kolonyal bir miras değil; ada meclisinin İngiliz protektorasından kopup kendi kimliğini pekiştirme amacıyla seçtiği simgesel bir zemin. Mavi kanton, Commonwealth geleneğini çağrıştırsa da asıl esin kaynağı Pasifik’in sınırsız ufku. 1950’lerin ders kitapları bayrağı “kırmızı cesareti, mavi özgürlüğü, yıldızlar göç yolu rehberini gösterir” diye tanımladı ve bu tanım kabileler arası birlik söyleminin kültürel altyapısını oluşturdu. Günümüzde flama, Pasifik Oyunları’ndan Westminster Abbey’deki anma törenlerine kadar geniş bir uluslararası platformda ülkeyi temsil ediyor.

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SAMOA BAYRAĞI NEDİR?

Bayrağın teknik yapısı 1:2 oranlı dikdörtgen. Sol üst köşenin dörtte birlik alanını kaplayan mavi kanton içinde Güney Haçı’na ait dört büyük, bir küçük beyaz yıldız bulunuyor. Yıldızlar gece göğündeki gerçek astronomik konumlarına sadık kalarak tasarlandı; bu, Polinezya navigasyon geleneğinin modern bir iz düşümü. 1948–49 tasarım komisyonu mavi kantonun orijinal önerisini doğrularına göre 1/3 yerine 1/4 alana çekerek kırmızı zemin oranını artırdı—sebep, “cesaret tonunun görsel baskınlığının kaybolmaması” olarak kaydedildi. Bayrak kumaşı için 110 g/m² denizcilik polyesteri zorunlu; bu malzeme, Apia kıyılarında yılda ortalama 3 000 saat güneş ışığına maruz kalmayı tolere ediyor. Resmî kurumlar, depo stoklarını altı ayda bir yenileyerek rüzgâr yırtılmasına karşı protokol ihlali oluşmasını engelliyor.

REKLAM SAMOA BAYRAĞI ANLAMI Kırmızı, ’ie toga takip törenlerinde kullanılan toprak bazlı boya ile ilişkilendirilir; Samoaca gelenekte kırmızı, sosyal statü ve savaştaki cesaretin işaretidir. Beyaz yıldızlar, göç rotalarını belirlerken kullanılan göksel işaretlerin soyutlamasıdır; Samoalı denizciler, Güney Yarımküre rotalarını bu takımyıldıza bakarak ayarlardı. Mavi kantonun özgürlük vurgusu, 1962’de yazılan Bağımsızlık Bildirgesi’nde “si’i ma le saolotoga” (yüksel ve özgür ol) ifadesiyle tekrarlanır. Yıldız sayısının beş olması, hem takımyıldızın formuna hem de ada toplumunun beş geleneksel bölgesine atıf: Tuamasaga, A’ana, Atua, Fa’asaleleaga ve Gaga’emauga. Böylece göğün haritası ile adanın sosyo‑politik haritası tek kompozisyonda kesişir. SAMOA BAYRAĞI RENGİ Pantone 186 C (kırmızı) ve 281 C (mavi) 1985 Devlet Grafikleri Kılavuzu’nda sabitlendi. Dijital yayınlarda RGB #C8102E ve #00205B kullanılıyor; ICC renk profilleri televizyon yayın araçlarındaki işleme zincirine dahil edildiği için dünyaya giden sinyalde ton kayması en fazla ∆E 1,5. Polyester iplikle parlak dokuma şartı, tropik UV indeksinin yüksek olduğu mart‑kasım döneminde renk solmasını beş yıl geciktiriyor. İç mekân törenlerinde pamuk/raşel karışımı kumaşlara izin veriliyor fakat yıpranma testi 30 yıkamada form ve renk stabilitesine bakıyor.

REKLAM SAMOA BAYRAĞINDA HANGİ SEMBOLLER VAR? Tek sembol—Güney Haçı takımyıldızı. Dört büyük yıldız kanton yüksekliğinin 1/6 çapında, orta yıldız %60 ölçekli. Yıldızların kontursuz beyaz dolgu olması, kumaş katmanını hafifletiyor; bu sayede şiddetli rüzgârda bile dalgalanma dengesi korunuyor. 2015’te Savunma Bakanlığı ile Astronomi Birliği arasında imzalanan protokol, yıldız merkezleri arasındaki açıları astronomik doğrulama tablosuna bağlayarak sahte ürün tespitini kolaylaştırdı. Takımyıldız, Yeni Zelanda ve Avustralya bayraklarında da mevcut; Samoa tasarımı, yıldız sayısı ve kanton alanı farklılığıyla ayırt ediliyor. SAMOA BAYRAĞI NERELERDE KULLANILIYOR? Bayrak, 6 Mart Bağımsızlık Bayramı, 1 Haziran Devlet Vakfı Günü ve tüm Pazar günleri kamu binalarında göndere çekiliyor. Apia Savai’i Köprüsü açılışından bu yana özel etkinliklerde “Güney Haçı Selamı” adı verilen bir ritüelde, bayrak tamamen göndere çekildikten sonra on saniye boyunca sabit tutuluyor. Samoa Savunma Kuvvetleri uçaklarında kokpit sol tarafında, gemilerde kıç sancağa dikilmiş durumda. Olimpik heyet formaları, kırmızı zeminli gövde ve mavi omuz bandı kombinasyonunda; mavi bandın ön rozetinde beyaz Güney Haçı işleniyor. Reklam hukuku düzenlemesi, alkollü içecek tanıtım afişlerinde bayrak renklerinin arka plan degrade olarak kullanılmasını yasakladı; ihlal eden markalara Kültürel Miras Fonu’na 10 000 tala para cezası veriliyor.