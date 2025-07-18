Samoa telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Samoa'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Dünyada her ülkenin dijital ve iletişim sistemlerinde kendine ait önceden belirlenmiş ve tanımlayıcı kodları vardır. Bunlar, resmi işlemlerin sorunsuz şekilde yapılmasına yardımcı olur. Ayrıca bu tanımlamalar sayesinde ülkeler diğerlerinden farklı şekilde ayırt edilebilir. Samoa, kendine has telefon kodu, ve plaka kodu gibi bilgilere sahiptir. Peki bunların yanı sıra Samoa hangi alan adı uzantısı? Tüm detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

SAMOA TELEFON KODU

Samoa için tanımlanmış uluslararası telefon kodu +685’tir. Ülke dışından yapılan tüm aramalarda bu kodun kullanılması faydalı olacaktır. Çünkü herhangi biir numarayı çevirmeden önce +685 eklenerek çağrının doğru şekilde Samoa’ya yönlenmesi sağlanır. Bu kod, ülkedeki kişilerle sorunsuzca iletişim kurmak için kritik bir yere sahiptir. +685, ülkenin küresel iletişim sisteminde tanınmasını sağlayan en temel işaretler arasında yer alır.

SAMOA PARA BİRİMİ

Samoa’da kullanılan resmi para birimi “Samoa Talası” olarak bilinir. Ancak bu dil, yerel halk arasında “Tala” olarak anılır. Samoa’ya ait luslararası para kodu ise WST şeklindedir. İlgili para birimine dair bazı hap bilgiler;

Sembolü: WS$

Para Kodu: WST

Madeni Paralar: 10, 20, 50 sene (cent), 1 ve 2 Tala

Banknotlar: 5, 10, 20, 50 ve 100 Tala Tala paraları, Samoa Merkez Bankası tarafından basılır. Samoa’nın para birimi Tala, ülke içindeki tüm resmi işlemlerde geçerliliğe sahiptir. SAMOA PLAKA KODU Ülkeye ait araçların uluslararası tanımlamasında kullanılan plaka kodunu da merak ediyor olabilirsiniz. Kayıtlarda “WS” olarak geçer. Küresel kara taşıtı sisteminde WS kodu, Samoa ülkesine aittir. Yurt dışı araç taşımacılığında öne çıkan bir koddur. Ayrıca resmi kayıt işlemlerinde de Samoa plaka kodu WS kodu kullanılır. SAMOA HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Samoa hangi alan adı uzantısı? Bu ülkenin de diğer ülkelerde olduğu gibi dijital dünyada bir kimliği vardır. Ülkedeki kurumların, kişilerin ve markaların oluşturduğu web sitelerinde çokça kullanılan bir uzantıdır. İnternet dünyasında Samoa ülkesinin yerini belirtmek için idealdir. Ancak bu kodun bazı yerlerde web sitesi olarak pazarlandığı bilinir. Bu nedenle uzantının popülerliği de artmıştır. SAMOA HAKKINDA BİLGİLER