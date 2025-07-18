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        Haberler Bilgi Yaşam Samoa telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Samoa'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Samoa telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Samoa'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Güney Pasifik'in ortasında konumlanan Samuo, kültürüyle ve uluslararası bilgileriyle birçok kişinin radarındadır. Telefon kodundan alan adı uzantısına kadar birçok alanda ülke ile ilgili sorulan birçok soru vardır. Peki Samoa telefon kodu ne? Bu konudaki temel bilgileri sizin için derledik…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 13:44 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:44
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        Samoa telefon kodu, plaka kodu
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        Dünyada her ülkenin dijital ve iletişim sistemlerinde kendine ait önceden belirlenmiş ve tanımlayıcı kodları vardır. Bunlar, resmi işlemlerin sorunsuz şekilde yapılmasına yardımcı olur. Ayrıca bu tanımlamalar sayesinde ülkeler diğerlerinden farklı şekilde ayırt edilebilir. Samoa, kendine has telefon kodu, ve plaka kodu gibi bilgilere sahiptir. Peki bunların yanı sıra Samoa hangi alan adı uzantısı? Tüm detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

        SAMOA TELEFON KODU

        Samoa için tanımlanmış uluslararası telefon kodu +685’tir. Ülke dışından yapılan tüm aramalarda bu kodun kullanılması faydalı olacaktır. Çünkü herhangi biir numarayı çevirmeden önce +685 eklenerek çağrının doğru şekilde Samoa’ya yönlenmesi sağlanır. Bu kod, ülkedeki kişilerle sorunsuzca iletişim kurmak için kritik bir yere sahiptir. +685, ülkenin küresel iletişim sisteminde tanınmasını sağlayan en temel işaretler arasında yer alır.

        SAMOA PARA BİRİMİ

        Samoa’da kullanılan resmi para birimi “Samoa Talası” olarak bilinir. Ancak bu dil, yerel halk arasında “Tala” olarak anılır. Samoa’ya ait luslararası para kodu ise WST şeklindedir. İlgili para birimine dair bazı hap bilgiler;

        • Sembolü: WS$
        • Para Kodu: WST
        • Madeni Paralar: 10, 20, 50 sene (cent), 1 ve 2 Tala
        • Banknotlar: 5, 10, 20, 50 ve 100 Tala

        Tala paraları, Samoa Merkez Bankası tarafından basılır. Samoa’nın para birimi Tala, ülke içindeki tüm resmi işlemlerde geçerliliğe sahiptir.

        SAMOA PLAKA KODU

        Ülkeye ait araçların uluslararası tanımlamasında kullanılan plaka kodunu da merak ediyor olabilirsiniz. Kayıtlarda “WS” olarak geçer. Küresel kara taşıtı sisteminde WS kodu, Samoa ülkesine aittir. Yurt dışı araç taşımacılığında öne çıkan bir koddur. Ayrıca resmi kayıt işlemlerinde de Samoa plaka kodu WS kodu kullanılır.

        SAMOA HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        Samoa hangi alan adı uzantısı? Bu ülkenin de diğer ülkelerde olduğu gibi dijital dünyada bir kimliği vardır. Ülkedeki kurumların, kişilerin ve markaların oluşturduğu web sitelerinde çokça kullanılan bir uzantıdır. İnternet dünyasında Samoa ülkesinin yerini belirtmek için idealdir. Ancak bu kodun bazı yerlerde web sitesi olarak pazarlandığı bilinir. Bu nedenle uzantının popülerliği de artmıştır.

        SAMOA HAKKINDA BİLGİLER

        • Söz konusu ülke, bağımsız bir ada ülkesidir.
        • Samoa ülkesi, Güney Pasifik’te yer alır.
        • Ülkenin başkenti Apia’dır. Bu başkent Upolu Adası’nda bulunur.
        • Resmi dil Samoaca’dır.
        • Ülkede Samoaca’nın yanı sıra İngilizce de sıkça konuşulur.
        • Ülke iki büyük adası (Upolu ve Savai'i) ile popülerdir.
        • Bunların yanı sıra birkaç büyük adacık da mevcuttur.
        • Yönetim biçimi ise parlamenter demokrasi yönlendirmesine sahip anayasal monarşidir.
        • Yıl 1962’de Yeni Zelanda’dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır.
        • Tropikal iklime sahip olan bir ülkedir.
        • Yıl boyunca nemli ve sıcak geçer.
        • Samoa ülkesinin ekonomisi büyük ölçüde tarımdan gelir. Ayrıca dış yardımlara da dayanır.
        • Samoa ülkesi, özellikle uluslararası spor organizasyonlarında rugby takımıyla tanınmıştır.
        • Ülkenin nüfusu yaklaşık 200.000 civarındadır.
        • Halkın büyük bir kısmı Hristiyanlık dinine mensuptur.
        • Din, Samoa halkının genel yaşamında oldukça etkilidir.
        • Adalar arası ulaşım genellikle feribotlarla gerçekleşir.
        • Samoa şehir içi ulaşım ise çoğunlukla otobüs ve özel araçlarla yapılır.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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