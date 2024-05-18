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        Haberler Spor Futbol Almanya Şampiyon Bayer Leverkusen, Bundesliga tarihinin ilk namağlup şampiyon! - Futbol Haberleri

        Şampiyon Bayer Leverkusen, Bundesliga tarihinin ilk namağlup şampiyon!

        Bundesliga'da şampiyonluğa haftalar önce uzanan Bayer Leverkusen son maçında Augsburg'u 2-1 mağlup etti ve sezonu namağlup tamamladı. Xabi Alonso ve öğrencileri, Bundesliga tarihinde bir sezonu yenilgisiz kapatan ilk takım oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 18:31 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:31
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        Bayer Leverkusen, Bundesliga'da adını altın harflerle yazdırarak unutulmaz bir sezonu geride bıraktı. Sezonun son haftasında Augsburg'u 2-1 mağlup eden Xabi Alonso ve öğrencileri, Bundesliga tarihinde bir sezonu yenilgisiz kapatan ilk takım olma başarısını gösterdi.

        Leverkusen, şampiyonluğu haftalar öncesinden garantileyerek büyük bir rahatlıkla son maçına çıkmıştı. Ancak bu rahatlık, sahadaki performanslarına yansımadı. Augsburg karşısında sahaya çıkan takım, sezon boyunca sergilediği üstün performansı devam ettirdi.

        12. dakikada Victor Boniface, 27'de ise Robert Andrick skoru 2-0'a getiren golleri kaydetti ve Leverkusen devrede soyunma odasına 2-0 önde gitti.

        Augsburg'ta Mert Kömür 62. dakikada bulduğu golle farkı 1'e indirse de maçın kalanında skor değişmedi ve Leverkusen sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

        Böylece 34 maçta 28 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Bayer Leverkusen sezonu namağlup tamamladı. Xabi Alonso ve öğrencileri, Almanya tarihinde bunu başaran ilk ekip oldu.

        Bayer Leverkusen'in bu namağlup şampiyonluğu, futbol dünyasında uzun süre konuşulacak ve genç oyuncular için ilham kaynağı olacak.

        Xabi Alonso ve öğrencileri, sadece bir sezonu değil, aynı zamanda futbol tarihini de değiştirdiler. Şimdi gözler, bu tarihi başarıyı daha da ileriye taşıyacak olan gelecek sezona çevrilmiş durumda.

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