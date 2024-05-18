Şampiyon Bayer Leverkusen, Bundesliga tarihinin ilk namağlup şampiyon!

Bayer Leverkusen, Bundesliga'da adını altın harflerle yazdırarak unutulmaz bir sezonu geride bıraktı. Sezonun son haftasında Augsburg'u 2-1 mağlup eden Xabi Alonso ve öğrencileri, Bundesliga tarihinde bir sezonu yenilgisiz kapatan ilk takım olma başarısını gösterdi.

Leverkusen, şampiyonluğu haftalar öncesinden garantileyerek büyük bir rahatlıkla son maçına çıkmıştı. Ancak bu rahatlık, sahadaki performanslarına yansımadı. Augsburg karşısında sahaya çıkan takım, sezon boyunca sergilediği üstün performansı devam ettirdi.

Augsburg'ta Mert Kömür 62. dakikada bulduğu golle farkı 1'e indirse de maçın kalanında skor değişmedi ve Leverkusen sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

12. dakikada Victor Boniface, 27'de ise Robert Andrick skoru 2-0'a getiren golleri kaydetti ve Leverkusen devrede soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Böylece 34 maçta 28 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Bayer Leverkusen sezonu namağlup tamamladı. Xabi Alonso ve öğrencileri, Almanya tarihinde bunu başaran ilk ekip oldu.

Bayer Leverkusen'in bu namağlup şampiyonluğu, futbol dünyasında uzun süre konuşulacak ve genç oyuncular için ilham kaynağı olacak.