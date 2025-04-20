Şampiyon Fenerbahçe Opet kupasını aldı!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet kupasını aldı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off serisi 3. maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Opet, kupasını aldı.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından ligde üst üste 7. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet sevinç yaşadı.
Salonda düzenlenen törende ÇİMSA ÇBK Mersin oyuncularına madalyaları verildi.
Sonrasında sarı-lacivertli oyuncular alkışlarla tören alanına geldi.
Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Fenerbahçeli Emma Meesseman ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serhan Antalyalı'nın elinden aldı.
Fenerbahçeli basketbolculara madalyaları verildikten sonra kaptan Alperi Onar ve Meesseman, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay'ın takdim ettiği kupayı havaya kaldırdı.
Süper Lig'de 19. şampiyonluğunu kutlayan İstanbul ekibinin oyuncuları, törenin ardından mutluluklarını tribündeki taraftarlarla paylaştı.