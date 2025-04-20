Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol TKBL Şampiyon Fenerbahçe Opet kupasını aldı! - Basketbol Haberleri

        Şampiyon Fenerbahçe Opet kupasını aldı!

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet kupasını aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 21:12 Güncelleme: 20.04.2025 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Opet kupasını aldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off serisi 3. maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Opet, kupasını aldı.

        Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından ligde üst üste 7. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet sevinç yaşadı.

        Salonda düzenlenen törende ÇİMSA ÇBK Mersin oyuncularına madalyaları verildi.

        Sonrasında sarı-lacivertli oyuncular alkışlarla tören alanına geldi.

        Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Fenerbahçeli Emma Meesseman ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serhan Antalyalı'nın elinden aldı.

        Fenerbahçeli basketbolculara madalyaları verildikten sonra kaptan Alperi Onar ve Meesseman, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay'ın takdim ettiği kupayı havaya kaldırdı.

        Süper Lig'de 19. şampiyonluğunu kutlayan İstanbul ekibinin oyuncuları, törenin ardından mutluluklarını tribündeki taraftarlarla paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
        Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?