Şampiyon Galatasaray’ın bayrağı İstanbul Boğazı’nda dalgalandı
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 2023-2024 sezonunda 24'üncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın sarı kırmızılı bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
Giriş: 04.06.2024 - 09:22 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:22
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın sarı ve kırmızı renkli bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.
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