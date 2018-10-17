S NBA'de 2018/19'un açılış gününün ikinci maçında Golden State Warriors ile Oklahoma City Thunder karşı karşıya geldi. ORACLE Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Warriors, 108-100 kazandı.

Warriors, maça çok hızlı başladı ve bir anda farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Thunder, Schröder ile maça tutunsa da Paul George'tan katkı alamayınca farkın çift hanelere çıkmasına engel olamadı. Çeyrek sonunda Warriors, ritm kaybedince fark 8'e indi. İkinci çeyreğe de iyi başlayan Warriors, Curry ve Durant liderliğinde ilk yarıyı 57-47 önde kapattı.

Sporx'in haberine göre; ikinci yarıya Thunder, Paul George'un arka arkaya üçlükleriyle başladı. Sadece 4 dakikada farkı kapatıp öne geçen Thunder, çeyrek sonuna kadar dengeyi korumayı başardı. Paul George'un 15 sayı attığı çeyreği Warriors, 83-79 önde kapattı. Stephen Curry'nin ağırlığını koymasına rağmen Thunder, oyuna tutunmaya çalıştı. Curry'e Durant desteği de gelince 6 dakika kala fark açılmaya başladı. Thunder'ın son bölümde şut performansı da düşük olunca maçı kazanan 8 sayı farkla Warriors oldu.

Golden State Warriors'ta Stephen Curry, 32 sayı, 8 ribaunt ve 9 asistle yıldızlaştı. Kevin Durant, 27 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Klay Thompson ise 8'de 1 üçlük ve 20'de 5 şutla 14 sayıda kaldı.

Oklahoma City Thunder'da Paul George 23'te 9 şutla 27 sayı üretti. Dennis Schröder ise 21 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

Russell Westbrook, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Golden State Warriors, bir sonraki maçında Utah Jazz'a konuk olacak. Oklahoma City Thunder ise Los Angeles Clippers deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.

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