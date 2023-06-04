2014'te Duygun Yarsuvat'ın kurduğu yönetime başkan yardımcısı olarak giren Dursun Özbek, 23 Mayıs 2015'te yapılan seçimde aldığı 2 bin 800 oyla 36. başkan olmuş, 10 Haziran'da da mazbatasını alarak göreve başlamıştı. Ancak son şampiyon olarak başladığı yeni dönem, pek de beklendiği gibi olmadı...

HOCA İSTİKRARI SAĞLANAMADI, TERİM'İ GETİRDİ BAŞKANLIĞI KAYBETTİ Teknik direktör istikranın sağlanamadığı süreçte Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink ve Igor Tudor göreve gelse de sadece Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanıldı. Levent Nazifoğlu ve kardeşi Mehmet Özbek'in futbolun başında olduğu ilk iki sezon zirveden çok uzakta geçerken 2017-2018 sezonu Cenk Ergün'ün nokta transferleriyle umutlu başladı. Tudor yönetiminde lige müthiş bir giriş yapan Galatasaray sonrasında büyük düşüş yaşadı.

Sezon ortasında yine hoca değişimi zorunlu olurken bu kez efsane isim Fatih Terim geri döndü. Özbek en büyük hayali olan şampiyonluğa artık çok yakın olduğunu düşünse de 20 Ocak 2018'de yaptığı baskın seçimde "çatı aday" Mustafa Cengiz'e kaybederek şok yaşadı. Özbek görevden ayrılırken Galatasaray, Cengiz başkanlığında ve Terim yönetiminde o sezonu ve ertesi sezonu şampiyon tamamladı.

YİNE BİR HAZİRAN AYI VE DURSUN ÖZBEK YENİDEN BAŞKAN... Ve tarih 11 Haziran 2022... Oldukça çalkantılı geçen Burak Elmas dönemi, Fatih Terim'in gönderilmesi, idari ibrasızlık, olağanüstü seçim kararı, mahkemeden buna gelen iptaller ve en sonunda üyelerin önüne gelen sandıkla noktalandı. Yeniden aday olan Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu 135 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturdu. Özbek seçim sürecinde adaylardan Metin Öztürk'le güçlerini birleştirirken listesine ikinci başkan olarak aldı. Galatasaray'a uzun süredir destek veren iş adamı Erden Timur da Sportif AŞ Başkan Vekili olurken Özbek kurmaylarıyla birlikte ilk dönemde kazanamadığı şampiyonluğu bu kez kaçırmamak için kolları sıvadı.

ÖZTÜRK'ÜN ANLAŞTIĞI OKAN BURUK'TA KARAR KILINDI Elmas yönetiminde göreve getirilen Domenec Torrent ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Özbek yönetimi, yeni hoca arayışlarına hızla start verirken akıllara da doğal olarak ilk önce Fatih Terim geldi. Ancak Özbek'in listesine dahil olan ikinci başkan Metin Öztürk'ün adaylık öncesinde anlaştığı Okan Buruk'ta kısa süre içinde karar kılındı. Galatasaray'ın unutulmaz kadrosunun en önemli isimlerinden olan Buruk, bu kez teknik adam olarak Florya'nın kapısından giriş yaptı.

ERDEN TİMUR KADROYU YILDIZLARLA DONATTI Galatasaray'ın basketbol takımına desteğinin yanı sıra stat isim hakkı sponsorluğunu da şirketiyle üstlenen Erden Timur, uzun süredir Galatasaray taraftarının sevgilisiydi. Timur, Dursun Özbek tarafından Sportif AŞ başkan vekilliğine getirilirken transfer çalışmalarına da hızla başladı. Sarı-kırmızılılar, Dries Mertens, Lucas Torreira, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Juan Mata, Milot Rashica, Juan Mata ve son olarak da dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'yi kadrosuna kattı. Devre arasında Nicolo Zaniolo transfer edilerek ses getirildi. Yerli olarak ise Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, devre arasında ise Kaan Ayhan kadroya katıldı. Yusuf Demir için ise yerli statüsü konusu çok tartışılsa da TFF'den beklenen onay alınmadı. Beklentilerin altında kalan Seferovic'le de yollar devre arasında ayrıldı.

ÖZBEK'TEN TAKIMA VE BURUK'A TAM DESTEK Başkan Dursun Özbek, sezon boyunca her konuda takımın arkasında oldu. Sezona beklentilerin altında başlanırken tartışılan Okan Buruk'la ilgili inancını kaybetmedi. Maaşlar başta olmak üzere ekonomik anlamda da sarı-kırmızılılar, sezon boyunca herhangi bir kriz yaşamadı. Beşiktaş derbisinin ardından oyuna girmek istemediği Okan Buruk tarafından itiraf edilen Bafetimbi Gomis krizini Erden Timur'la birlikte anında çözüme kavuşturup takımdaki havanın bozulmasına izin vermedi.

BASKIN SEÇİMLE KAÇAN ŞAMPİYONLUĞU İLK SEZONUNDA KAZANDI Özbek, 2018'de Fatih Terim'i göreve getirdikten kısa bir süre sonra baskın seçime giderek tepki çekerken "çatı aday" Mustafa Cengiz'e karşı kaybetmiş, kurduğu yapı ise sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Şampiyonluğu kaçıran Özbek, Galatasaray'la ilk zaferi için 5 yıl bekledi ve 2023'te 23. şampiyonlukla özlemini de dindirmiş oldu.

ADA HAYATA DÖNDÜ, PROJELER HIZLANDI Dursun Özbek, harabe halindeki Galatasaray Adası'nı hayata yeniden döndürerek uzun süredir tepki çeken görüntüye son verdi. Bunun yanı sıra yine geleceği yılan hikayesine dönen Mecidiyeköy'deki oteli, Erden Timur'un hazırladığı projeyle rezidansa dönüştürerek 1 milyar TL'ye yakın geliri kasaya koydu. Özbek döneminde Florya'da mevcut 20 dönümlük araziye ek olarak 40 dönümlük araziyi de Emlak Konut'tan satın alındı. Basketbol salonu için çalışmalar hızlanırken Kemerburgaz'daki tesis için de temel atıldı.