Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Şampiyon yönetim! Dursun Özbek ilk zaferini kazandı, Erden Timur kadroyu yıldızlarla donattı

Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerek 23. şampiyonluğuna ulaşırken en büyük pay sahiplerinden birisi de başkan Dursun Özbek ve kurmaylarıydı... 11 Haziran 2022'de yapılan seçimle ikinci kez başkan seçilen Özbek, yeni döneminin ilk sezonunda çok istediği şampiyonluğa ulaştı. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yıldızların transferinde başrolü oynarken Dursun Özbek'le seçim sürecinde birleşen ikinci başkan Metin Öztürk de Okan Buruk'un gelmesinde etkili olan isimdi

Şampiyon yönetim! Dursun Özbek ilk zaferini kazandı, Erden Timur kadroyu yıldızlarla donattı

2014'te Duygun Yarsuvat'ın kurduğu yönetime başkan yardımcısı olarak giren Dursun Özbek, 23 Mayıs 2015'te yapılan seçimde aldığı 2 bin 800 oyla 36. başkan olmuş, 10 Haziran'da da mazbatasını alarak göreve başlamıştı. Ancak son şampiyon olarak başladığı yeni dönem, pek de beklendiği gibi olmadı...

HOCA İSTİKRARI SAĞLANAMADI, TERİM'İ GETİRDİ BAŞKANLIĞI KAYBETTİ

Teknik direktör istikranın sağlanamadığı süreçte Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink ve Igor Tudor göreve gelse de sadece Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanıldı. Levent Nazifoğlu ve kardeşi Mehmet Özbek'in futbolun başında olduğu ilk iki sezon zirveden çok uzakta geçerken 2017-2018 sezonu Cenk Ergün'ün nokta transferleriyle umutlu başladı. Tudor yönetiminde lige müthiş bir giriş yapan Galatasaray sonrasında büyük düşüş yaşadı.

Sezon ortasında yine hoca değişimi zorunlu olurken bu kez efsane isim Fatih Terim geri döndü. Özbek en büyük hayali olan şampiyonluğa artık çok yakın olduğunu düşünse de 20 Ocak 2018'de yaptığı baskın seçimde "çatı aday" Mustafa Cengiz'e kaybederek şok yaşadı. Özbek görevden ayrılırken Galatasaray, Cengiz başkanlığında ve Terim yönetiminde o sezonu ve ertesi sezonu şampiyon tamamladı.

YİNE BİR HAZİRAN AYI VE DURSUN ÖZBEK YENİDEN BAŞKAN...

Ve tarih 11 Haziran 2022... Oldukça çalkantılı geçen Burak Elmas dönemi, Fatih Terim'in gönderilmesi, idari ibrasızlık, olağanüstü seçim kararı, mahkemeden buna gelen iptaller ve en sonunda üyelerin önüne gelen sandıkla noktalandı. Yeniden aday olan Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu 135 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturdu. Özbek seçim sürecinde adaylardan Metin Öztürk'le güçlerini birleştirirken listesine ikinci başkan olarak aldı. Galatasaray'a uzun süredir destek veren iş adamı Erden Timur da Sportif AŞ Başkan Vekili olurken Özbek kurmaylarıyla birlikte ilk dönemde kazanamadığı şampiyonluğu bu kez kaçırmamak için kolları sıvadı.

ÖZTÜRK'ÜN ANLAŞTIĞI OKAN BURUK'TA KARAR KILINDI

Elmas yönetiminde göreve getirilen Domenec Torrent ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Özbek yönetimi, yeni hoca arayışlarına hızla start verirken akıllara da doğal olarak ilk önce Fatih Terim geldi. Ancak Özbek'in listesine dahil olan ikinci başkan Metin Öztürk'ün adaylık öncesinde anlaştığı Okan Buruk'ta kısa süre içinde karar kılındı. Galatasaray'ın unutulmaz kadrosunun en önemli isimlerinden olan Buruk, bu kez teknik adam olarak Florya'nın kapısından giriş yaptı.

ERDEN TİMUR KADROYU YILDIZLARLA DONATTI

Galatasaray'ın basketbol takımına desteğinin yanı sıra stat isim hakkı sponsorluğunu da şirketiyle üstlenen Erden Timur, uzun süredir Galatasaray taraftarının sevgilisiydi. Timur, Dursun Özbek tarafından Sportif AŞ başkan vekilliğine getirilirken transfer çalışmalarına da hızla başladı. Sarı-kırmızılılar, Dries Mertens, Lucas Torreira, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Juan Mata, Milot Rashica, Juan Mata ve son olarak da dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'yi kadrosuna kattı. Devre arasında Nicolo Zaniolo transfer edilerek ses getirildi. Yerli olarak ise Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, devre arasında ise Kaan Ayhan kadroya katıldı. Yusuf Demir için ise yerli statüsü konusu çok tartışılsa da TFF'den beklenen onay alınmadı. Beklentilerin altında kalan Seferovic'le de yollar devre arasında ayrıldı.

ÖZBEK'TEN TAKIMA VE BURUK'A TAM DESTEK

Başkan Dursun Özbek, sezon boyunca her konuda takımın arkasında oldu. Sezona beklentilerin altında başlanırken tartışılan Okan Buruk'la ilgili inancını kaybetmedi. Maaşlar başta olmak üzere ekonomik anlamda da sarı-kırmızılılar, sezon boyunca herhangi bir kriz yaşamadı. Beşiktaş derbisinin ardından oyuna girmek istemediği Okan Buruk tarafından itiraf edilen Bafetimbi Gomis krizini Erden Timur'la birlikte anında çözüme kavuşturup takımdaki havanın bozulmasına izin vermedi.

BASKIN SEÇİMLE KAÇAN ŞAMPİYONLUĞU İLK SEZONUNDA KAZANDI

Özbek, 2018'de Fatih Terim'i göreve getirdikten kısa bir süre sonra baskın seçime giderek tepki çekerken "çatı aday" Mustafa Cengiz'e karşı kaybetmiş, kurduğu yapı ise sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Şampiyonluğu kaçıran Özbek, Galatasaray'la ilk zaferi için 5 yıl bekledi ve 2023'te 23. şampiyonlukla özlemini de dindirmiş oldu.

ADA HAYATA DÖNDÜ, PROJELER HIZLANDI

Dursun Özbek, harabe halindeki Galatasaray Adası'nı hayata yeniden döndürerek uzun süredir tepki çeken görüntüye son verdi. Bunun yanı sıra yine geleceği yılan hikayesine dönen Mecidiyeköy'deki oteli, Erden Timur'un hazırladığı projeyle rezidansa dönüştürerek 1 milyar TL'ye yakın geliri kasaya koydu. Özbek döneminde Florya'da mevcut 20 dönümlük araziye ek olarak 40 dönümlük araziyi de Emlak Konut'tan satın alındı. Basketbol salonu için çalışmalar hızlanırken Kemerburgaz'daki tesis için de temel atıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!
FUTBOL Ivan Bebek'ten Fenerbahçe itirafı!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri
FUTBOL İşte derbinin 11'leri
Şampiyon PSG, Ligue 1'in son haftasında Clermont'a kaybetti
FUTBOL Şampiyon PSG son haftada kaybetti
Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 5 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Beşiktaş'tan harika seri!
Trabzonspor: 5 - Alanyaspor: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOL Hamsik'e 5 gollü veda!
Süper Lig'de aynı anda 5 maç! Düşme hattında kritik gün CANLI YAYIN
FUTBOL CANLI | Düşme hattında kritik gün!
Erol Bulut Cardiff City ile anlaşmaya vardı!
FUTBOL Yeni durağı İngiltere! Resmen açıklandı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?
FUTBOL Icardi mi, Valencia mı?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin toplam kadro değeri 7.8 milyar TL! - Spor Haberleri
FUTBOL 7.8 milyarlık dev derbi!
Transferin gözdesi Orkun Kökçü! - Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri
FUTBOL Transferin gözdesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.