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Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar ve bilet nasıl alınır?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için geri sayım başladı. Real Madrid - Manchester City ile Milan - Inter yarı finallerinden galip çıkacak olan ekipler, İstanbul'da kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Şimdiden büyük bir heyecanla beklenen zorlu final maçının biletleri satışa çıktı. İşte, bilet fiyatları ve biletlerin nasıl alınacağına ilişkin detaylar...

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  • Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar? 2023 Şampiyonlar Ligi final bileti nasıl alınır?

    Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmelerinin belli olmasının ardından finale ilişkin arayışlar da artmıştı. İstanbul'da oynanacak zorlu final öncesi merakla beklenen biletler de satışa sunuldu. İşte, hem bilet fiyatları hem de yarı final ve final maçlarına dair bilgiler...
  • Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar? 2023 Şampiyonlar Ligi final bileti nasıl alınır?

    BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

    Biletler, UEFA’nın resmî bilet uygulaması “UEFA Mobile Tickets” aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de İOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.
  • Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar? 2023 Şampiyonlar Ligi final bileti nasıl alınır?

    2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. Kategori 690 Euro, 2. Kategori 490 Euro, 3. Kategori 180 Euro, 4. Kategori 70 Euro olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 Euro’dan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

    Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek.
  • Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar? 2023 Şampiyonlar Ligi final bileti nasıl alınır?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

    Devler Ligi'nde Napoli'yi eleyen Milan ve Chelsea'yi saf dışı bırakan Real Madrid, yarı finale yükselen ilk takımlar oldular.
  • Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar? 2023 Şampiyonlar Ligi final bileti nasıl alınır?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

    Bu akşam oynanacak çeyrek final rövanş mücadelelerinde Bayern Münih - Manchester City eşleşmesinin galibi Real Madrid; Inter - Benfica eşleşmesinde tur atlayan takım ise Milan ile karşı karşıya gelecek.

    Yarı final maçları 9-10 Mayıs ile 16-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
  • Şampiyonlar Ligi finali biletleri ne kadar? 2023 Şampiyonlar Ligi final bileti nasıl alınır?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

    Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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