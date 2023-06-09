Manchester City Inter maçı için nefesler tutuldu. 68. Şampiyonlar Ligi finali için iki büyük kulüp 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da karşı karşıya geliyor. İnter dördüncü kez kupayı kazanıp müzesine götürmek isterken, Manchester City 2020 finalinde kaybettiği kupayı bu yıl kazanıp tarihte ilke imza atmak istiyor. İşte 72 bin taraftarın bu büyülü anlara şahitlik edeceği karşılaşmanın başlama saati, günü ve yayıncı kanalı…