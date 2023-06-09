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Şampiyonlar Ligi finali! Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final günü geldi çattı. İstanbul 18 senenin ardından final için artık saatler sayıyor. 2005 yılında olduğu gibi yine bir İtalyan ve bir İngiliz kulübü Şampiyonlar Ligi kupası için karşı karşıya geliyor. Hakan Çalhanoğlu’lu Inter ile İlkay Gündoğan’lı Manchester City, şampiyonların şampiyonu olmak için kozlarını paylaşacak. Peki, Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin bilgiler…

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  • Şampiyonlar Ligi finali! Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Manchester City Inter maçı için nefesler tutuldu. 68. Şampiyonlar Ligi finali için iki büyük kulüp 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da karşı karşıya geliyor. İnter dördüncü kez kupayı kazanıp müzesine götürmek isterken, Manchester City 2020 finalinde kaybettiği kupayı bu yıl kazanıp tarihte ilke imza atmak istiyor. İşte 72 bin taraftarın bu büyülü anlara şahitlik edeceği karşılaşmanın başlama saati, günü ve yayıncı kanalı…
  • Şampiyonlar Ligi finali! Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    INTER MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

    İnter Manchester City final maçı 10 Haziran Cumartesi gecesi saat 22.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda başlayacak.
  • Şampiyonlar Ligi finali! Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    INTER MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

    UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı TV8’den naklen yayınlanacak
  • Şampiyonlar Ligi finali! Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MUHTEMEL 11’LER

    Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Dzeko
  • Şampiyonlar Ligi finali! Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanjil; Stones, Rodri; Mahrez, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Grealish; Haaland

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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