        UEFA Şampiyonlar Ligi finali dev bir maça sahne oluyor. Son şampiyon PSG, Arsenal ile karşı karşıya geliyor. Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanacak mücadele öncesinde, PSG-Arsenal maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Luis Enrique yönetimindeki PSG, Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih gibi güçlü ekipleri geçerek finale yükselmeyi başardı. Arsenal ise Bayer Leverkusen, Sporting ve Atletico Madrid'i saf dışı bırakarak final biletini kaptı. Peki, PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? İşte PSG-Arsenal maçı canlı yayın bilgisi...

        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 00:47 Güncelleme:
        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı yaşanıyor. Fransa temsilcisi PSG ile İngiltere devi Arsenal, Budapeşte’de oynanacak dev finalde karşı karşıya gelecek. Futbol dünyasının merakla beklediği mücadele öncesi taraftarlar “PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İki ekip şimdiye kadar 7 kez karşı karşıya gelirken taraflar 2’şer galibiyet aldı, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

        PSG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

        Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 ekranlarından ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        8. RANDEVU

        Paris Saint-Germain ile Arsenal, Avrupa kupalarında bugüne kadar 7. kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde iki takım, 2'şer defa sahadan galip ayrılırken, 3 müsabaka ise berabere tamamlandı.

        PSG ile Arsenal arasında 7 Mayıs 2025 tarihinde son oynanan karşılaşmayı Paris Saint-Germain 2-1'lik skorla kazandı.

        PSG'DE HEDEF DUBLE YAPMAK

        Paris Saint-Germain, Avrupa’nın en büyük kupasının son sahibi olarak Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Tarihinde 3. kez finalde mücadele edecek Fransız temsilcisi, 2020 yılında oynanan finalde Bayern Münih’e 1-0 mağlup olurken, geçtiğimiz sezon ise Inter'i 5-0'lik skorla geçerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

        ARSENAL İLK KUPANIN PEŞİNDE

        Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup finale yükseldi. İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez kazanmak için sahaya çıkacak. Daha önce 1 defa finale çıkan Kuzey Londra ekibi, 2005-2006 sezonunda Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.

        Arsenal ayrıca bu sezon Premier Lig'de şampiyon olarak 22 yıl aradan sonra ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

        PSG finale nasıl yükseldi?

        Luis Enrique yönetimindeki PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oldukça zorlu rakiplerle karşılaştı. Fransız devi eleme turlarında Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih gibi güçlü ekipleri geçerek finale yükselmeyi başardı. Özellikle Bayern Münih karşısında oynanan yarı final serisi büyük heyecan yarattı. PSG, geçen sezon Inter’i 5-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı kazanmıştı. Bu sezon ise üst üste ikinci kez Avrupa’nın zirvesine çıkmayı hedefliyor.

        Arsenal finale nasıl geldi?

        Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ise Avrupa’da namağlup performansıyla dikkat çekti. İngiliz ekibi lig aşamasını zirvede tamamlarken eleme turlarında Bayer Leverkusen, Sporting ve Atletico Madrid’i saf dışı bırakarak finale yükseldi. Arsenal, 2006’dan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek ve kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı amaçlıyor.

        Muhtemel 11’ler

        PSG muhtemel 11

        Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Dembele, Kvaratskhelia, Doue

        Arsenal muhtemel 11

        Raya, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Odegaard, Lewis-Skelly, Saka, Trossard, Gyökeres, Timber

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
