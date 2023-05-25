Şampiyonlar Ligi Finali Türkiye’ye 75 milyon Euro getirecek

Dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından UEFA Champions League (Şampiyonlar Ligi) Finali, 10 Haziran 2023 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumunda gerçekleştirilecek. Inter Milan ve Manchester City arasında gerçekleşecek final öncesi İstanbul'da UEFA Champions League ana sponsoru Mastercard ve ödeme ekosisteminin büyük oyuncularından Garanti BBVA Ödeme Sistemleri kupa tanıtım törenini gerçekleştirdi.

"EKONOMİK KATKI TEK HAFTA SONU İLE KISITLI DEĞİL"

Mastercard global marka elçisi Portekizli eski milli futbolcu Luís Figo'nun da katılım gösterdiği törende İstanbul’da gerçekleşecek final maçının ekonomik açıdan kente katkısına ilişkin bir analiz paylaşıldı.

Çalışmaya göre 10 Haziran’da oynanacak maçın Türkiye’ye cuma-pazar günlerini kapsayan üç günlük dönemdeki yaklaşık getirisi 75 milyon Euro’ya ulaşacak. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, "Türkiye’nin geçtiğimiz seneki 44 milyar Euro’luk toplam turizm geliri ve İstanbul’un aynı dönemde toplam turist harcamalarındaki yüzde 40’lık payını göz önüne aldığımızda, finalin oynandığı hafta sonu, taraftarların 75 milyon Euro’luk harcama gerçekleştireceğini ön görüyoruz. Ancak bu katkı yalnızca bu kadarla sınırlı kalmayacak, organizasyonun ülke tanıtımına katkı ile turizme de önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"HARCAMALARIN %80'İ KREDİ KARTI İLE OLACAK"

Yaptıkları çalışmada, finalin İstanbul’daki turist harcamalarında yaklaşık yüzde 48’lik bir artış sağlayacağını hesapladıklarını vurgulayan Gürdal, “Buradan yola çıkarak turistlerin Türk ekonomisine günlük yaklaşık 285 Euro kazandıracağını ön görüyoruz. En çok harcama artışının konaklama, giyim ve yeme-içme sektörlerinde görülmesini bekliyoruz. Son üç final incelendiğinde, taraftarların yüzde 47'sinin finalin yapıldığı şehir dışına da seyahat ediyor. Final şehirlerinde yaptıkları harcamalara ek olarak, ülkeye yüzde 23 ekstra gelir de sağlıyorlar. Türkiye'ye gelecek 75 milyon Euro'luk gelirin yüzde 80'inin kredi kartı ile harcanacağını da ön görüyoruz” yorumunu yaptı.

"İTALYANLAR İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE, İNGİLİZLER GÜNEY BÖLGELERDE HARCAMA YAPIYOR"

Finalin İtalyan ve İngiliz takımları arasında oynacağını belirten Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer ise, “Futbol bugün sadece bir spor değil, doğrudan ve dolaylı olarak etki ettiği sektörlerle birlikte dev bir endüstri. Futbolun hem yerel hem küresel anlamda ülke ekonomilerine de katkı sağladığı bir gerçek. Yaptığımız incelemelerde İtalyanların genellikle İstanbul ve çevresinde harcama alışkanlıkları olduğunu, İngiliz turistlerin ise ağırlıklı olarak Güney bölgelerimizde harcama yaptığını görüyoruz. Yani İngiliz taraftarların maç sonrasında tatillerine devam ederek Güney'e kayabileceğini söyleyebiliriz" dedi.

"ESNAFIN TEKNOLOJİK ATILIMLARI YAKINDAN TAKİP ETMESİ LAZIM"

Ödeme sistemlerinin de futbolun bu dev ekosistemi içinde futbolseverlerin, taraftarların en fazla etkileşim içinde olduğu sektörlerden biri olduğunu belirten Çağrı Süzer, "Futbol tutkusu ülkemizde ön planda ve taraftarlık olgusu, kitleleri takım tutmanın ötesinde marka tercihlerine, alışveriş alışkanlıklarına kadar etkiliyor. Gelecek turistlerin büyük ölçüde alışverişlerini kartla yapacakları ön görülüyor. Artık cebimizdeki telefonlarımız birer pos makinesi haline geldi. Esnaf teknolojiyi yakından takip ederek kazancını yükseltebilir" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE MAÇ GÜNLERİ 3,5 KAT FAZLA HARCAMA YAPILIYOR"

Türkiye'de de özellikle derbi maçlarında harcamaların arttığını vurgulayan Süzer, “Bugün 4 büyük kulübümüzle anlaşmalı taraftar kartlarımız bulunuyor. Taraftar kart sahibi müşterilerimize baktığımızda, örneğin derbi günlerinde takımların mağazalarından, normal zamanlara göre yaklaşık 3,5 kat daha fazla alışveriş yaptıklarını görüyoruz. Ortalama bir taraftar kartın toplam restoran harcaması derbi gününde yüzde 23 artıyor” vurgusunu yaptı.