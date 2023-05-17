Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz devi Manchester City, sahasında 14 kez ile kupayı en çok müzesine götüren İspanyol boğası Real Madrid'i konuk ediyor. Zorlu eşleşmenin Madrid'de oynanan ilk ayağı 1-1 sona ermişti. Bu akşam Manchester'da oynanacak karşılaşmayı kazanan taraf ise adını finale yazdıracak. İşte, merakla beklenen maça dair bilgiler...