Manchester City- Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City, Club Brugge ile karşılaşacak. Guardilola'nın öğrencileri, oynadığı 7 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik alırken 3 müsabakadan yenik ayrıldı ve 25. sırada bulundu. Öte yandan 3 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlübiyet alan Brugge, 11 puanla 20. basamakta yer aldı. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Manchester City- Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın en dikkat çeken maçlardan biri ise Manchester City ile Club Brugge arasında oynanacak. Sınırda bulunan iki takımda play off mücadelesi için galibiyet arayacak. Peki, heyecanla beklenen Manchester City- Club Brugge maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
MANCHESTER CİTY- CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?
Manchester City- Club Brugge maçı 29 Ocak Çarşamba (bugün) 23.00'te oynanacak.
MANCHESTER CİTY- CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?
Etihad Stadium'da oynanacak karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.