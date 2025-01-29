Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın en dikkat çeken maçlardan biri ise Manchester City ile Club Brugge arasında oynanacak. Sınırda bulunan iki takımda play off mücadelesi için galibiyet arayacak. Peki, heyecanla beklenen Manchester City- Club Brugge maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...