Turnuvada beşinci hafta mücadelesinde H Grubu lideri Juventus, konuk ettiği İspanya temsilcisi Valencia'yı 59. dakikada Mario Mandzukic'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, bu maçta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 galibiyete ulaşan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Porto'nun deneyimli file bekçisi Iker Casillas da eski takım arkadaşı Ronaldo'nun ardından 100 galibiyete uluşan ikinci isim oldu.

Portekiz temsilcisinin deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ettiği son hafta mücadelesiyle Casillas da "Devler Ligi"ndeki galibiyet sayısında dalya yaptı.

37 yaşındaki Casillas ayrıca 1-1 berabere kaldıkları Schalke 04 maçında da Şampiyonlar Ligi'nde 20 sezon oynayan ilk isim oldu. İspanyol file bekçisi, Manchester United'ın unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs ile ortak olduğu rekoru kırdı.

RONALDO İLK KEZ "KIZARDI"

Turnuvanın birinci haftasında Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Portekizli futbolcu Ronaldo, turnuva kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

Ronaldo, Valencia'nın Juventus'u konuk ettiği karşılaşmanın 29. dakikasında kendisini savunan Jeison Murillo'nun topsuz alanda düşüşü sonrası rakibine tepki gösterdi.

Hakem Felix Brych'in pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirmesinin ardından kendisini yere bırakan Ronaldo, sahayı gözyaşlarıyla terk etti.

121 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu Ronaldo, 154. maçında ilk kırmızı kartını gördü.

MESSİ'DEN 8'İNCİ HAT-TRICK

Cristiano Ronaldo'dan sonra Şampiyonlar Ligi tarihinin ikinci en skorer oyuncusu olan Lionel Messi, takımı Barcelona'nın ilk hafta mücadelesinde PSV'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı.

Toplam gol sayısını bu maçta 103'e çıkaran Arjantinli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 8. kez hat-trick yaparak Ronaldo ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Messi ayrıca İspanyol Raul Gonzalez'den sonra organizasyonda üst üste 14 sezon gol kaydeden ikinci isim olmayı da başardı.

EN GOLCÜ BREZİLYALI NEYMAR

Grup maçlarında bu sezon 5 kez fileleri havalandıran Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, turnuva tarihinde en çok gol atan Brezilyalı futbolcu olma başarısını gösterdi.

İkinci haftada 6-1 kazandıkları Kızılyıldız maçında "hat-trick" yapan ve 30 gollü Kaka'nın rekoruna ortak olan Neymar, Liverpool ve Kızılyıldız ağlarını birer kez daha sarstı.



REAL MADRID'E EVİNDE AĞIR YENİLGİ

Şampiyonlar Ligi'nde son 3 yıldır şampiyonluk turu atan Real Madrid, grup aşamasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya iki maçta da mağlup oldu.

Son hafta mücadelesinde CSKA Moskova'ya 3-0 yenilen İspanyol ekibi, turnuvada sahasındaki en ağır mağlubiyeti aldı. Real Madrid, 2009 yılından bu yana ilk kez grup aşamasında maç kaybetti.

EN GENÇ TEKNİK ADAM NAGELSMANN

Alman teknik adam Julian Nagelsmann, turnuvada görev yapan en genç teknik adam olarak tarihe geçti.

Tarihinde Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Hoffenheim'ı çalıştıran Nagelsmann, 31 yaş 58 günle rekorun yeni sahibi oldu.

8 BİNİNCİ GOL GRIEZMANN'DAN

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, turnuva tarihinin 8 bininci golünü kaydetti.

Griezmann, İspanyol ekibinin A Grubu'nda Club Brugge'ü 3-1 yendiği mücadelede iki gol atmıştı.

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