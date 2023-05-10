Milan Inter maçı için artık geri sayım başladı. İtalya ve Avrupa futbolunda günün maçı olarak gösterilen dev derbiye dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk mücadelesine sahne olacak Milan Inter maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine ilişkin ayrıntılar...