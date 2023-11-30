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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu'nun golü en iyilere aday - Galatasaray Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu'nun golü en iyilere aday

        Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United karşılaşmasında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:37
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        UEFA, Kerem'i aday gösterdi
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde mücadele ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-1 geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın 71. dakikasında sahneye çıkan sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu attığı golle skoru 3-3'e getirdi. 25 yaşındaki futbolcunun attığı bu gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golüne aday gösterildi.

        Listede Real Madrid'den Rodrygo, Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Arsenal'den de Martin Odegaard yer aldı.

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