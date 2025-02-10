Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı 11 Şubat Salı günü (yarın) oynanacak 4 maçla başlıyor. Gecenin dev maçında Manchester City, sahasında Real Madrid'i konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması, 11 Şubat Salı günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında salı ve çarşamba günü ilk maçlar oynanacak. Rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.
Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.
"Devler Ligi"nde play-off turu ilk mücadelelerinin programı şöyle:
11 Şubat Salı (Yarın):
20.45 Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)
23.00 Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)
23.00 Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya)
12 Şubat Çarşamba:
20.45 Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)
23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)