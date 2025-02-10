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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı 11 Şubat Salı günü (yarın) oynanacak 4 maçla başlıyor. Gecenin dev maçında Manchester City, sahasında Real Madrid'i konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:24
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        Devler Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması, 11 Şubat Salı günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında salı ve çarşamba günü ilk maçlar oynanacak. Rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.

        Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.

        "Devler Ligi"nde play-off turu ilk mücadelelerinin programı şöyle:

        11 Şubat Salı (Yarın):

        20.45 Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

        23.00 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)

        23.00 Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

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        23.00 Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya)

        12 Şubat Çarşamba:

        20.45 Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)

        23.00 Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)

        23.00 Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)

        23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)

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