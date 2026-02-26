Canlı
Habertürk
Habertürk
        Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

        Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

        Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan play-off turu rövanş maçları ile devam ediyor. Devler Ligi'nde play-off turunun hemen ardından çeyrek final maçları öncesinde, son 16 turu mücadeleleri nefesleri kesecek. Son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından belli olacak. Bu kapsamda Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminin gerçekleşeceği tarih ve saat futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Son 16 turu kura çekiminde turu geçmesi durumunda Galatasaray'ın da rakibi belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi kura tarihi...

        Giriş: 26.02.2026 - 07:48
        1

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi için nefesler tutuldu. UEFA genel merkezinde gerçekleşecek kura çekiminin ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli olacak. Galatasaray, play-off turunda Juventus'u saf dışı bırakması durumunda bir sonraki turdaki rakibi Liverpool veya Tottenham olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek.

        3

        GALATASARAY JUVENTUS'U ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

        Galatasaray'ın, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

        4

        ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

        UEFA'nın belirlediği takvime göre Son 16 Turu ilk maçları 10-11 Mart ve 17-18 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

        5

        ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

        Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

        Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

        Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

        Final: 30 Mayıs 2026

        6

        SON 16'YA DİREKT OLARAK KALAN TAKIMLAR

        Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

