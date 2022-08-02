Bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda ülkemizi temsil edecek Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte hem bu sorunun cevabı hem de Trabzonspor'un muhtemel rakipleri...