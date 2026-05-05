ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL TAKVİMİ: Arsenal - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanacak mücadele, son dönemdeki rekabet ve dikkat çeken istatistiklerle ön plana çıkıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde iki kez karşılaşan taraflardan Arsenal, rakibine karşı yenilgi yaşamazken, özellikle sahasında aldığı 4-0’lık galibiyetle öne çıkıyor. Öte yandan Atletico Madrid’in son yıllarda İngiltere deplasmanlarında arzu ettiği sonuçlara ulaşmakta zorlandığı dikkat çekiyor. Peki Arsenal Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Arsenal ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak karşılaşma, 5 Mayıs Salı günü saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
Arsenal, Atletico Madrid karşısında bu sezon oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi yaşamayarak (1 galibiyet, 1 beraberlik) dikkat çekiyor. İngiliz ekibi ayrıca İspanyol takımlarına karşı son dönemde oldukça formda; son sekiz maçta mağlubiyet almadan (7 galibiyet, 1 beraberlik) önemli bir seri yakaladı.
Atletico Madrid ise İngiltere deplasmanlarında zorlanıyor. İspanyol temsilcisi, bu süreçte çıktığı son yedi dış saha maçının altısını kaybederken yalnızca bir kez kazanabildi. Bu sezon Arsenal deplasmanında alınan 4-0’lık yenilgi de kulüp tarihinin en ağır skorları arasında yer aldı.
Teknik direktörler açısından bakıldığında, Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal savunma disipliniyle öne çıkarken, Diego Simeone ise Atletico Madrid’i bir kez daha finale taşımayı hedefliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanının ardından tur atlayan iki takım, Avrupa’nın en büyüğü olmak için finalde sahne alacak. Büyük final karşılaşması 30 Mayıs tarihinde oynanacak ve şampiyonu belirleyecek.