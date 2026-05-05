ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL TAKVİMİ: Arsenal - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Arsenal, Atletico Madrid karşısında bu sezon oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi yaşamayarak (1 galibiyet, 1 beraberlik) dikkat çekiyor. İngiliz ekibi ayrıca İspanyol takımlarına karşı son dönemde oldukça formda; son sekiz maçta mağlubiyet almadan (7 galibiyet, 1 beraberlik) önemli bir seri yakaladı.

Atletico Madrid ise İngiltere deplasmanlarında zorlanıyor. İspanyol temsilcisi, bu süreçte çıktığı son yedi dış saha maçının altısını kaybederken yalnızca bir kez kazanabildi. Bu sezon Arsenal deplasmanında alınan 4-0’lık yenilgi de kulüp tarihinin en ağır skorları arasında yer aldı.

Teknik direktörler açısından bakıldığında, Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal savunma disipliniyle öne çıkarken, Diego Simeone ise Atletico Madrid’i bir kez daha finale taşımayı hedefliyor.