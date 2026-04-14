Samsun'da 96 ve 53 yıl hapisle aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Samsun'da haklarında toplamda 96 yıl 8 ay ve 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, 38 ayrı suçtan aranan Gülbahçe Yılmaz'ı İlkadım'da, Sibel Yılmaz'ı ise Canik'te yakaladı. Gözaltına alınan iki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi
Giriş: 14 Nisan 2026 - 17:09
Samsun'da 96 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Gülbahçe Yılmaz ile 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sibel Yılmaz yakalandı.
DHA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında 'Hırsızlık' ve ‘Konut dokunulmazlığını ihlal' gibi 38 ayrı dosyadan 96 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülbahçe Yılmaz'ı İlkadım ilçesinde; 53 yıl 6 ay hapisle aranan Sibel Yılmaz'ı Canik ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan firari hükümlüler, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
