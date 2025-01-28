Samsun'da gemi yangını!
Samsun Limanı'nda demirli bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Geminin makine dairesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Giriş: 28.01.2025 - 09:36 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:47
Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.
AA'da yer alan habere göre Samsun Port Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP LİMANA SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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