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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da gemi yangını! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Samsun'da gemi yangını!

        Samsun Limanı'nda demirli bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Geminin makine dairesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:36 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:47
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        Samsun'da gemi yangını!
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        Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

        AA'da yer alan habere göre Samsun Port Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

        ÇOK SAYIDA EKİP LİMANA SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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