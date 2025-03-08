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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da kaçak ava 100 bin 700 lira ceza | Son dakika haberleri

        Samsun'da kaçak avlanan 2 kişiye 100 bin 700 lira ceza kesildi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak avlanan 2 kişiye 100 bin 700 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:52
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        Samsun'da kaçak ava 100 bin 700 lira ceza
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        Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bağlı Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlileri ile Terme ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı avcılığın önüne geçmek için bölgede çalışma yürüttü.

        Denetimlerde Çarşamba ilçesinde yasak avlandıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

        Şüphelilere "belgesiz avlanmak", "yasal süreleri dışında avlanmak" ve "takozsuz yarı otomatik tüfek kullanmak"tan 32 bin lira, 19 kara tavuk, 5 öter ardıç ve bir karga vurduklarından dolayı da 68 bin 700 lira tazminat olmak üzere toplam 100 bin 700 lira para cezası kesildi.

        Jandarma tarafından av tüfeklerine el konulurken vurulan kuşlar, Milli Parklar ekiplerince teslim alındı.

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        #yerel haberler
        #samsun haberleri
        #kaçak av
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