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        Haberler Gündem Samsun'da kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiden biri öldü

        Samsun'da kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiden biri öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 23:10 Güncelleme: 05.10.2024 - 23:10
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        Kaçak kazıda 1 kişi öldü
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        Kırsal Dağboğaz Mahallesi Cetirli mevkisinde Mehmet Ç. (41) ile kaçak kazı yaptığı iddia edilen Fatih K. (44), bölgedeki bir eve giderek kuyuda bulunan arkadaşının fenalaştığını belirtip yardım istedi.

        Fatih K, daha sonra tekrar kuyuya girerek arkadaşına yardım etmek istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkartılan Mehmet Ç'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi, Fatih K. ise Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Mehmet Ç'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi amacıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Mehmet Ç. ve Fatih K'nin kuyuda bulunan gazdan zehirlendikleri değerlendiriliyor.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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