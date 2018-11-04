Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olan H.V. (29) ile üniversite 2. sınıf öğrencisi eşi S.V. (22) arasında tartışma çıktı ve karı-koca birbirlerini darp ettiler.



HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR



İHA'nın haberine göre, S.V. mutfaktan aldığı bıçağı kocasına doğru savurunca H.V. karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Araştırma görevlisi H.V. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.V.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



S.V. polis tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.



Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan S.V., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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