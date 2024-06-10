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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da konserdeki arbedeye müdahale eden polis, kalp krizi geçirdi | Son dakika haberleri

        Samsun'da konserdeki arbedeye müdahale eden polis, kalp krizi geçirdi

        Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ndeki konserde çıkan arbedeye müdahale etmek isteyen polis memuru kalp krizi geçirdi. Hastanede tedaviye alınan polisin hayati riskinin bulunduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 05:50 Güncelleme: 10.06.2024 - 05:50
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        Konserdeki arbedeye müdahale eden polis, kalp krizi geçirdi
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        Samsun'da Kültür Yolu Festivali kapsamında İlkadım ilçesindeki Batıpark'ta düzenlenen konserde şarkıcı Buray sahne aldı.

        Konser sırasında iki grup arasında çıkan arbedeye müdahale etmek isteyen İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sadık Döngel (40), kalp krizi geçirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; polis memuru Döngel, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Döngel’in entübe edildiği, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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