Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da muhtar evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Samsun'da muhtar evinde ölü bulundu

        Samsun'da Bahçelievler Mahallesi Muhtarı E.A., evinin yatak odasında silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, E.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 10:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muhtar evinde ölü bulundu

        Samsun'un Terme ilçesinde bir muhtar, evinde ölü bulundu. Olay, Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde meydana geldi.

        YATAK ODASINDA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

        İHA'daki habere göre olay; Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Bir süredir psikolojik bunalımda olduğu iddia edilen Bahçelievler Mahallesi Muhtarı E.A., yakınları tarafından evinin yatak odasında silahla vurulmuş halde bulundu.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Ailenin olayı 112'ye bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu E.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından muhtar E.A.'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
