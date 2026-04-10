Samsun'da muhtar evinde ölü bulundu
Samsun'da Bahçelievler Mahallesi Muhtarı E.A., evinin yatak odasında silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, E.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 10.04.2026 - 10:03
Samsun'un Terme ilçesinde bir muhtar, evinde ölü bulundu. Olay, Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde meydana geldi.
YATAK ODASINDA VURULMUŞ HALDE BULUNDU
İHA'daki habere göre olay; Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Bir süredir psikolojik bunalımda olduğu iddia edilen Bahçelievler Mahallesi Muhtarı E.A., yakınları tarafından evinin yatak odasında silahla vurulmuş halde bulundu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Ailenin olayı 112'ye bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu E.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından muhtar E.A.'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ