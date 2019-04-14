Samsun'da otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Dursun Ali Şakşak'ın (29) kullandığı otomobil, Samsun Ankara kara yolunun Mahmutlu Mevkisi'nde aynı yönde seyir halindeki Mehmet Nuri Efe yönetimindeki dorse plakalı TIR ile çarpıştı.

Bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Dursun Ali Şakşak ile kardeşi Oğuzhan Şakşak (25) olay yerinde hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; araçta bulunan Mikail Doğanay (22) yaralandı.

Doğanay, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki kardeşin cesetleri, jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.