Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Türkiye'nin birçok şehrinde şiddetli sağanak yağış etkili oluyor. Samsun'da da gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Trafikte de aklamaların yaşandığı kentte hayat felç oldu. Suyla dolan bir alt geçitte ise otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu. Kentte ayrıca taşkın suları nedeniyle bir hastaneyi de su bastı
Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte gece saatlerinde başlayan sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.
AA'da yer alan habere göre, oluşan yoğun su birikintilerini tahliye etmek için ekipler yoğun çaba harcadı.
Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu.
Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle 100. yıl Bulvarı Kilise Kavşağı'ındaki alt geçidi su bastı.
Otomobilleriyle suyun içinde kalan 3'ü kadın 4 kişi yüzerek alt geçitten çıkmayı başardı
Kadınların bağırması üzerine çevredekiler yardıma koştu. 4 kişi park halindeki bir otobüse alındı.
Kurtulan kadınlardan biri, alt geçide girerken suyun az olduğunu ve geçebileceklerini düşündüklerini ancak bir anda dolan alt geçitte suyun içinde kaldıklarını belirterek, yüzerek kurtulabildiklerini anlattı. Kentte ayrıca taşkın suları nedeniyle bir hastaneyi de su bastı.
Nevşehir'de de akşam saatlerinde başlayan sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Nevşehir ve çevresinde etkili olan sağanak, Göre ve Özyayla köylerinin cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden olurken bazı tarım arazilerine zarar verdi. Zaman zaman etkili olan fırtına nedeniyle Özyayla köyünde elektrik kesintisi meydana geldi.
İl Özel İdaresi ekipleri, sağanağın oluşturduğu olumsuzluklara karşı köylerde çalışma yaptı.
Öte yandan Nevşehir Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, "İlimizde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen köylerimizde İl Özel İdaresi ve MEDAŞ ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ilimizi ve ülkemizi her türlü felaketten korusun." ifadesini kullandı.