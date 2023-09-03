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Nevşehir'de de akşam saatlerinde başlayan sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Nevşehir ve çevresinde etkili olan sağanak, Göre ve Özyayla köylerinin cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden olurken bazı tarım arazilerine zarar verdi. Zaman zaman etkili olan fırtına nedeniyle Özyayla köyünde elektrik kesintisi meydana geldi.