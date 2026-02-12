Canlı
        Samsun'da traktörün nehre devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Samsun'da traktör nehre devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün nehre devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 20:43 Güncelleme: 12.02.2026 - 20:43
        Traktör nehre devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Mustafa U. (75) idaresindeki odun parçaları yüklü traktör, Dedeli Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri'ne devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü ile traktörde bulunan gelini Hülya U. (46), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Mustafa U, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf: AA

