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        Alabora olan tekneden düşüp kaybolan balıkçı aranıyor

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde balık tutmak için açıldıkları teknenin alabora olmasıyla denizde kaybolan Orhan Çorbacı (34) için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:16 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:20
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        Alabora olan tekneden düşüp kaybolan balıkçı aranıyor
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        SAMSUN’un Bafra ilçesinde balık tutmak için açıldıkları teknenin alabora olmasıyla denizde kaybolan Orhan Çorbacı (34) için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Olay, dün akşam, Bafra ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Açıldıkları denizde balık tutarken alabora olan tekneden suya düşen Cengiz Liman (68) yüzerek kıyıya ulaştı, yanındaki Orhan Çorbacı ise kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı çalışmada, Çorbacı, bulunamadı. Bugün de sabahın erken saatlerinden beri jandarma, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda dron da kullanılıyor. Bölgede bulunan Orhan Çorbacı'nın yakınları da umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

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