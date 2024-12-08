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        Fabrikada forklift ile dolap arasına sıkışan işçi toprağa verildi

        TEKİRDAĞ'da çalıştığı tekstil fabrikasında forklift ile demir dolap arasına sıkışıp yaşamını yitiren İlyas Balta (29), memleketi Samsun'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:56 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:00
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        Fabrikada forklift ile dolap arasına sıkışan işçi toprağa verildi
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        TEKİRDAĞ'da çalıştığı tekstil fabrikasında forklift ile demir dolap arasına sıkışıp yaşamını yitiren İlyas Balta (29), memleketi Samsun’da toprağa verildi. Balta’nın 3 ay önce baba olduğu bildirildi.

        Kaza, dün Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Kumaş taşırken M.G.'nin (59) geri manevra yaptığı forklift, yandaki İlyas Balta'ya çarptı. Forklift ile demir dolap arasına sıkışan Balta, yaralandı. İlyas Balta, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Evli ve 3 aylık çocuğu olan İlyas Balta’nın cenazesi, memleketi Samsun’a getirildi. Balta’nın cenazesi, Havza ilçesi Boyalı Mahallesi’ndeki camide ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, aile kabristanlığına defnedildi.

        ‘YAVRUMUN HAKKININ ARANMASINI İSTİYORUM’

        İlyas Balta’nın babası Mevlüt Balta, “Benim çocuğum sadece 29 yaşındaydı. İş kazası olmuş ama ne yönden olmuş? Nasıl olmuş? 3 aylık yavrusu vardı oğlumun. Mutlaka bu durumun çözülmesi lazım. Ben bu acıya dayanabilecek vaziyette değilim. Yavrumun hakkının sonuna kadar aranmasını istiyorum. Kim suçluysa sonuna kadar cezasını çekecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama bir kazaysa ve kimse suçlu değilse ona yapacak bir şey yok eceli böyleymiş” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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