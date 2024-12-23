Samsun'da çatı katında korkutan yangın

SAMSUN’da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle binaya yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 20’nci Sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında çıktı. Çatı katından yükselen alev ve dumanı fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada oturanları endişelendiren yangın, itfaiye ekibinin merdivenli aracıyla yaptığı müdahale ile alevler alt kattaki dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.