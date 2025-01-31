Doktor adayı Selma, Türkiye ikincisi oldu

– SAMSUN Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu ve tıp fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Selma Kalkanç, Mersin’de düzenlenen ‘Gençler ve Büyükler Raffa Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) 2025 faaliyet programında yer alan ve Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Muhammed İzzet Gelegen Gençler ve Büyükler Raffa Şampiyonası’ tamamlandı. 18-22 Ocak ve 25-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 330 sporcu mücadele etti. Geçirdiği bir ameliyat sonrası 8 Ocak’ta hayatını kaybeden 23 yaşındaki Osmaniyeli sporcu Muhammed İzzet Gelegen anısına Toroslar Bocce Tesisi’nde düzenlenen şampiyonada Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu ve Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Selma Kalkanç, büyük kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

'DOKTOR ADAYIMIZ SELMA, SPORLA AKADEMİK BAŞARININ BİR ARADA YÜRÜYEBİLECEĞİNİN EN BÜYÜK KANITI'

Dereceye girenlerin milli takım seçmelerine katılmayı hak kazandığını belirten Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takımı Antrenörü Gökhan Bozdemir, “Aylarca süren yoğun antrenman programı ile Türkiye Şampiyonasına hazırlandık. Sporcularımın çoğu Alaçam’ın köylerinde oturan gençlerden oluşuyor. Antrenmana gelmekte çok büyük zorluklar çekseler de özverili çalışmaları sayesinde Türkiye Şampiyonalarında dereceler elde ediyorlar. Alaçamspor Bocce Takımının 26’sı milli sporcu olmak üzere 130 lisanlı sporcusu bulunmaktadır. Türkiye’de bir ilçede tek bir branşta bu kadar milli sporcu yoktur. Alaçamspor Bocce takımı sporcusu doktor adayımız Selma Kalkanç da Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinde 3’üncü sınıfta okuyor. Ortaokuldan beri bocce sporu ile uğraşıyor. Doktor adayı Selma Kalkanç, sporla akademik başarının bir arada yürütülebileceğinin en büyük kanıtıdır. Ülkemizdeki gençlere örnek olan bir sporcumuzdur. Milli takım seçmelerinde dereceye giren sporcularımıza başarılar diliyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek en büyük arzumuz” dedi.

'FİNALDE BİR SAYI İLE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDUM'

Ülkesini yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirten Alaçamspor Bocce Takımı Sporcusu ve Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Selma Kalkanç, “Aylarca hocam Gökhan Bozdemir ile beraber çok çalıştık. Ortaokuldan beri bocce sporu ile uğraşıyorum. Şu anda Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisiyim. Hocamızın bana verdiği antrenman programları ile Amasya’da da çalışmalarımı yaptım. Buradaki hedefim Türkiye Şampiyonluğuydu. Fakat finalde bir sayıyla Türkiye ikinciliğini aldım. Milli takım seçmelerini kazanıp ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” diye konuştu.