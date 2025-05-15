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        10 yıl hapisle aranan hükümlünün yakalanma anı kamerada

        SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapisle aranan Serkan Tarım'ın, yakalandığı anlar dron kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:00
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        10 yıl hapisle aranan hükümlünün yakalanma anı kamerada
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        SAMSUN’un 19 Mayıs ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapisle aranan Serkan Tarım’ın, yakalandığı anlar dron kamerasıyla görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘Suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla silahla yağma’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Tarım’ın 19 Mayıs ilçesindeki bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Hükümlünün yakalandığı anlar dron kamerasına yansıdı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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