10 yıl hapisle aranan hükümlünün yakalanma anı kamerada

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘Suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla silahla yağma’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Tarım’ın 19 Mayıs ilçesindeki bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Hükümlünün yakalandığı anlar dron kamerasına yansıdı.

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