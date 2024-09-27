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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:39 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:39
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
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        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Ligde 4 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Samsun ekibi, 6 haftada 12 puan topladı.

        Samsunspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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