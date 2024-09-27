Samsunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde 4 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Samsun ekibi, 6 haftada 12 puan topladı.
Samsunspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
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