Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirköprü ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma İstihbarat Şubesi ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan H.T. (50), K.T. (49), N.A. (46), M.G. (29), A.A. (41), M.Y. (46) ve M.O. (39) jandarmaya götürüldü.
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