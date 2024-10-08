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        Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:41 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:41
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        Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirköprü ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma İstihbarat Şubesi ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan H.T. (50), K.T. (49), N.A. (46), M.G. (29), A.A. (41), M.Y. (46) ve M.O. (39) jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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