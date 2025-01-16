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        Bafra'da 54 araç sürücüsüne toplam 74 bin 612 lira para cezası verildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde çeşitli ihlaller nedeniyle 54 araç sürücüsüne toplam 74 bin 612 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:51 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:53
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        Bafra'da 54 araç sürücüsüne toplam 74 bin 612 lira para cezası verildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde çeşitli ihlaller nedeniyle 54 araç sürücüsüne toplam 74 bin 612 lira para cezası uygulandı.

        Gazipaşa Mahallesi Turan Sokak Atatürk Anadolu Lisesi arasındaki yolda, ters yön ihlalinde bulunan araçlara yönelik kontrol yapıldı.

        Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik işaretlerine uymamak, muayenesiz araç kullanmak, taşıma sınırı üzerinde yolcu almak, yüksek sesli müzik yayını yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından 54 araç sürücüsüne toplam 74 bin 612 lira ceza kesildi.

        Trafik ihlali konusunda, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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