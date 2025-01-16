Bafra'da 54 araç sürücüsüne toplam 74 bin 612 lira para cezası verildi

Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik işaretlerine uymamak, muayenesiz araç kullanmak, taşıma sınırı üzerinde yolcu almak, yüksek sesli müzik yayını yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından 54 araç sürücüsüne toplam 74 bin 612 lira ceza kesildi.

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