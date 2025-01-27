Borled Aydınlatma, Çin merkezli Lixing Lightting firması ile ortaklık imzaladı

Samsun'da Borsan Grup bünyesinde aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren Borled Aydınlatma, Çin merkezli Lixin Lighting firmasıyla ortaklık imzaladı.

Borled Aydınlatma fabrikasında düzenlenen imza törenine Çin'de uzun süre aydınlatma sektöründe üretim sağlayan Lixin Lighting ve Borsan Grup firma yetkilileri katıldı.

Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, programda yaptığı konuşmada, yurt içi ve uluslararası aydınlatma sektöründe sürdürülebilir büyüme vizyonuna Çin merkezli Lixin Lighting firmasıyla gerçekleştirdikleri ortaklıkla yeni bir güç ve hız kazanacak olduklarını söyledi.

Aydınlatma teknolojilerinin dünya genelindeki gelişimine ve sektörün küresel üretimine Çin merkezli firmaların yön verdiğini ifade eden Ölmez, şu bilgileri verdi:

"Borsan Kablo şirketimiz, 2017 yılı itibari ile modern LED teknolojisi ve 40 yılı aşkın Borsan tecrübesi sayesinde güçlü bir büyüme sergilemiş olan Borled markamız, gerek Türkiye pazarında gerekse başta Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Avrupa olmak üzere ihracat pazarlarımızda yüksek kalite algısına ve marka gücüne sahiptir. Borled Aydınlatma belirlemiş olduğu hedeflere, bu yeni yapısıyla ve Borsan markasının birçok ülkede sahip olduğu saygın konumun desteğiyle yürüyüşünü sürdürüyor. Çin merkezli Lixin Lighting ise özellikle Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarına aktif ihracat gerçekleştiren, Ar-Ge, Özel Tasarım ve Ürün Montaj kabiliyetleri ile bilinen bir firmadır. Elektrik, elektronik ve LED konusunda çok yüksek know-how birikimine sahip yeni ortağımızla Borled markamızı, Türkiye ve dünya pazarlarında çok daha önemli bir konuma ulaştırmayı hedefliyoruz. Çin merkezli Lixin Lighting firması ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık, kaliteden taviz vermeden, verimliliği artırarak rekabetçi fiyat yapısına ulaşırken, aynı zamanda ürün çeşitliliğimizi de artırmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Borled Aydınlatma'nın Türkiye ekonomisine katkılarını yeni bir boyuta taşımaya hazırlandıklarını dile getiren Ölmez, "Önümüzdeki 3 yıl içerisinde teknoloji transferi, Ar-Ge ve kapasite artırımı odaklı olarak 25 milyon dolar düzeyinde yatırım planlıyoruz. Bu yeni yatırımlarımızla 3 yıl içerisinde 3 katın üzerinde bir büyüme performansıyla 35 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.