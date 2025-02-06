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        Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

        Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 08:27 Güncelleme: 06.02.2025 - 08:27
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        Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Kavak ve Ladik ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

        19 Mayıs, Atakum, Ayvacık, Havza ile Vezirköprü ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

        Dün yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde taşımalı eğitimin bugün yapılmayacağı belirtilmişti.

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