Samsun'da tarihi Kurt Köprü'nün karla buluşması havadan görüntülendi

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerini birbirine bağlayan tarihi Kurt Köprü'nün karla buluşması dronla kaydedildi.

İstavroz Çayı üzerinde bulunan, 13. veya 14. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Kurt Köprü, Vezirköprü'ye bağlı Tekkekıran köyü ile Havza'ya bağlı Kayabaşı köyü arasında yer alıyor.

Havza ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki, geçmişte Türkler tarafından Altın Yol ve İpek Yolu olarak da adlandırılan güzergah üzerinde bulunan Kurt Köprü'nün kemerlerinde yer alan odanın ise dinlenmek ve ibadet etmek için kullanıldığı ifade ediliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılında restore edilerek araç trafiğine kapatılan Kurt Köprü, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Tarihi köprünün karla buluşması dronla görüntülendi.