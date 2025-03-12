Samsun'da otomobilin döşemesine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Aramada, araçların arka tarafındaki kapı direklerinin döşemesine zulalanmış 52,1 gram sentetik uyuşturucu, 56 sentetik ecza hapı, 10,8 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen beyaz renkli madde, 3 şeffaf kağıt, esrar öğütme aparatı, 2 uyuşturucu hap ve 2 yarım içilmiş esrarlı sigara ele geçirildi.

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