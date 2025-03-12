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        Samsun'da otomobilin döşemesine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin döşemesine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:53 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:53
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        Samsun'da otomobilin döşemesine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin döşemesine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri Narko Alan uygulaması kapsamında şüphe üzerine iki otomobili durdurdu.

        Aramada, araçların arka tarafındaki kapı direklerinin döşemesine zulalanmış 52,1 gram sentetik uyuşturucu, 56 sentetik ecza hapı, 10,8 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen beyaz renkli madde, 3 şeffaf kağıt, esrar öğütme aparatı, 2 uyuşturucu hap ve 2 yarım içilmiş esrarlı sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.B. (41), K.K. (43), S.T. (31), F.Ç. (30) ve M.K. (29) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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