Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, günü dar alanda oyun ve 3 takımlı yarı alan oyunu ile tamamladı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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