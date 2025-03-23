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        Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 23.03.2025 - 15:12
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        Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlılar, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika çalıştı.

        Antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, günü dar alanda oyun ve 3 takımlı yarı alan oyunu ile tamamladı.

        Samsun ekibi, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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