Samsun'da 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.O. önce Bafra Devlet Hastanesine, sonrasında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.F, M.O'ya tabancayla 10 el ateş etti. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği M.O. ağır yaralandı.

Yenicami Mahallesi Bafra Caddesi'nde meydana gelen olayda, T.F. (43) ile M.O. (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

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