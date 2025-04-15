Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" çocuk oyununu yarın minik sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:34 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneleyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" çocuk oyununu yarın minik sanatseverlerle buluşturacak.

        Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

        Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, video projeksiyonu Murat Turgut, ışığı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

        Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.

        "Okulumuz Orman" oyunu, yarın saat 10.30 ve 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sahnelenecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Samsun'da huzurevinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da huzurevinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da huzurevinde yangın; 85 kişi tahliye edildi
        Samsun'da huzurevinde yangın; 85 kişi tahliye edildi
        Yurt Lig sporcularından Bafra Arkeoloji Müzesi'ne ziyaret
        Yurt Lig sporcularından Bafra Arkeoloji Müzesi'ne ziyaret
        Havza'da 350 çiftçiye ayçiçeği tohumluğu dağıtıldı
        Havza'da 350 çiftçiye ayçiçeği tohumluğu dağıtıldı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" Sam...
        "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" Sam...