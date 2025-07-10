Samsun'da hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "Hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan T.G. (18) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Vezirköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.
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