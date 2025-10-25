Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi gözaltına alındı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde C.G. (28) ve F.G. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda C.G. yanında bulunan tabancayla F.G'yi yaraladı.
Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada kaçan şüpheli C.G'yi suç aletiyle birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
