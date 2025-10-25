Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 23:46 Güncelleme: 25.10.2025 - 23:46
        Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde C.G. (28) ve F.G. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde C.G. (28) ve F.G. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda C.G. yanında bulunan tabancayla F.G'yi yaraladı.

        Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

        İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada kaçan şüpheli C.G'yi suç aletiyle birlikte yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

