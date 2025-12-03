Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana ısınma ve dinamik hareketlerle başlayan futbolcular, günü şut ve kenar orta organizasyonlarıyla tamamladı.

Trendyol Süper Ligin 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.

