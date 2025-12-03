Habertürk
        Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Ligin 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:29 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:29
        Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trendyol Süper Ligin 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı takımın, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Antrenmana ısınma ve dinamik hareketlerle başlayan futbolcular, günü şut ve kenar orta organizasyonlarıyla tamamladı.

        Sakatlığı geçen Tanguy Coulibaly'in kuvvet çalışmaları yaptığı antrenmana, Afonso Sousa katılmadı.

        Samsunspor, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

