Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Ligin 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı takımın, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma ve dinamik hareketlerle başlayan futbolcular, günü şut ve kenar orta organizasyonlarıyla tamamladı.
Sakatlığı geçen Tanguy Coulibaly'in kuvvet çalışmaları yaptığı antrenmana, Afonso Sousa katılmadı.
Samsunspor, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
