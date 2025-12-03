Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun Lojistik Merkezi bölgenin tedarik zincirine önemli katkılar sunuyor

        Samsun Lojistik Merkezi (SLC) üretim ve ihracat faaliyetleriyle bölgenin tedarik zincirine önemli katkılar sunarken, stratejik konumuyla Karadeniz havzasının dağıtım ve konsolidasyon üssü olma rolünü güçlendiriyor.

        Giriş: 03.12.2025 - 17:30 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:30
        Samsun Lojistik Merkezi bölgenin tedarik zincirine önemli katkılar sunuyor
        Samsun Lojistik Merkezi (SLC) üretim ve ihracat faaliyetleriyle bölgenin tedarik zincirine önemli katkılar sunarken, stratejik konumuyla Karadeniz havzasının dağıtım ve konsolidasyon üssü olma rolünü güçlendiriyor.

        Samsun Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, 680 bin metrekare alanda kurulan merkezde 225 bin metrekarelik bölüm kapalı depolama alanı olarak planlandı.

        Kullanıma hazır depo alanı 93 bin 750 metrekareyi bulurken, paletli yüke uygun 15 depo 80 bin metrekare, hububat ve kuru dökme yük için uygun 11 depo ise 13 bin 750 metrekare büyüklüğe ulaşıyor.

        2026 yılının ikinci yarısında tren vagonlarına entegre konveyör bant sistemine sahip 5 bin metrekarelik yeni kuru dökme yük depolarının hizmete alınması hedefleniyor.

        Depo kiralama hizmetlerinin yanı sıra elleçleme, konteyner depolama, mobil gümrük işlemleri, açık saha kiralama, gümrüklü depo hizmeti, proje kargo elleçleme, tır parkı ve ofis kiralama gibi hizmetler de sunulan merkez, Yeni OSB'ye 2, Toros ve Yeşilyurt limanlarına 2,5, Samsunport Limanı'na 18 ve havalimanına 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

        Stratejik konumu sayesinde Karadeniz çanağı ile Güney bağlantısı arasında önemli bir lojistik geçiş noktası olan merkez, hava, kara, deniz ve demiryolu altyapısıyla uluslararası ticarette öne çıkıyor.

        Çin-Merkez ve Batı Asya koridorunda yer alan Yeni İpek Yolu güzergahında bulunması ve Viking Demiryolu Hattı üzerinde konumlanması, merkezi, küresel rekabette avantajlı kılıyor. Paydaş talepleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle 18 Ocak 2021'de başlatılan mobil gümrük hizmeti kapsamında, Aralık 2025 itibarıyla 5 bin 312'nin üzerinde ihracat gümrüklemesi gerçekleştirildi.

        Merkez, sanayiciler, imalatçılar, dağıtımcılar, lojistik firmaları ve geniş bir endüstri yelpazesine hizmet sunuyor.

        SLC'nin kurumlara sağladığı avantajlar arasında kamu mülkiyetinin getirdiği bürokratik kolaylıklar, liman operasyonlarına göre daha geniş alan ve katma değerli hizmet seçenekleri, kara yolu ile demir yolu arasında hızlı yük aktarımı, art alan demir yolu bağlantıları, merkez içindeki özel gümrük ofisi ve geniş sosyal tesis imkanları yer alıyor.

        Merkezde ayrıca konteyner istifleyiciler, portal vinçler, forkliftler, itfaiye aracı, ambulans ve yol süpürme araçlarının yer aldığı geniş bir ekipman envanteri bulunuyor.

