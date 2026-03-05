Canlı
        Samsun Haberleri

        Samsun Şehir Hastanesinde 640 kesitli BT teknolojisi ile görüntüleme yapılacak

        Samsun Şehir Hastanesi, 0,27 saniyede görüntüleme yapabilen ve hastalıkların teşhisinde tanı süreci hızlandıran 640 kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı ile hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 13:42
        Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Şehir Hastanesinin dünyadaki en ileri görüntüleme sistemlerinden biri kabul edilen 640 kesitli BT cihazını bünyesine kattığını belirtti.

        Geleneksel cihazlara göre çok daha hızlı ve detaylı teşhis imkanı sunan bu sistemle özellikle kalp ve damar hastalıkları ile acil vakalarda tanı sürecinin saniyeler seviyesine ineceğini vurgulayan Ulubay, "640 kesitli BT teknolojisinin en büyük avantajı, hızıdır. Kalbin tamamını sadece tek bir kalp atımının dörtte biri kadar sürede 0,27 saniyede görüntüleyebilen bu cihaz, hareketli organlarda bile netlik kaybı yaşatmadan yüksek çözünürlüklü sonuçlar veriyor. Bu hız, nefesini tutmakta zorlanan hastalar, çocuklar ve ağır yaralı travma hastaları için hayati bir kolaylık sağlıyor." ifadesini kullandı.

        Ulubay, cihazın en düşük radyasyon ve en yüksek güvenlik sistemine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Hizmete giren yeni nesil BT cihazı, hastaların maruz kaldığı radyasyon dozunu klasik tomografilere göre yüzde 80'e varan oranlarda azaltan yapay zeka tabanlı yazılımlarla donatılmıştır. Bu özellik sayesinde kronik rahatsızlığı nedeniyle sık çekim yaptırması gereken hastalar ve çocuklar için radyasyon riski minimuma indirilmiştir. Cihaz aynı zamanda sanal koroner anjiyo, kasık bölgesinden girişimsel bir işleme gerek kalmadan, sadece damar yoluyla verilen ilaçla kalp damarlarının 3 boyutlu haritası çıkarılabiliyor. Obez hastalar için 78 santimetrelik geniş gantri açıklığı ve 300 kilogram taşıma kapasitesi ile obez hastalar da konforlu bir şekilde taramaya alınabiliyor. Beyin kanaması ve inme vakalarında beynin kanlanma düzeyini anlık olarak göstererek hızlı müdahale şansı tanıyor. Samsun Şehir Hastanesi radyoloji biriminde hizmete giren bu teknoloji, hastaların tetkik için çevre illere gitme zorunluluğunu ortadan kaldırırken, hızlı tanı sayesinde tedavi başarı oranlarını da yükseltmeyi hedefliyor."

